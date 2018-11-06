Буффон: Матч з Наполі – це можливість для мене повернутися в Італію і зіграти в ЛЧ

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон поділився очікуваннями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Матч з Наполі – це можливість для мене повернутися в Італію і зіграти в Лізі чемпіонів.

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Я добре знаю цей стадіон, і тут дуже складно виграти. Атмосфера на стадіоні дуже хороша, у команди і її уболівальників хороші відносини.

Нам важливо вийти на матч і перемогти, але це буде складно", – цитує Буффона офіційний сайт УЄФА.

Матч 4 туру Ліги чемпіонів Наполі – ПСЖ відбудеться сьогодні, початок гри – о 22:00.