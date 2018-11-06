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Буффон: Матч з Наполі – це можливість для мене повернутися в Італію і зіграти в ЛЧ

08:21 2 Читать на русском
Буффон: Матч з Наполі – це можливість для мене повернутися в Італію і зіграти в ЛЧ
Джанлуїджі Буффон / Фото: соцмережі

Голкіпер ПСЖ Джанлуїджі Буффон поділився очікуваннями від матчу 4 туру Ліги чемпіонів проти Наполі.

"Матч з Наполі – це можливість для мене повернутися в Італію і зіграти в Лізі чемпіонів.

"Буффон – легенда", – Тухель запевнив, що Джанлуїджі зіграє проти Наполі

Я добре знаю цей стадіон, і тут дуже складно виграти. Атмосфера на стадіоні дуже хороша, у команди і її уболівальників хороші відносини.

Нам важливо вийти на матч і перемогти, але це буде складно", – цитує Буффона офіційний сайт УЄФА.

Матч 4 туру Ліги чемпіонів Наполі – ПСЖ відбудеться сьогодні, початок гри – о 22:00.

Ліга чемпіонів4 турСан-Паоло (Неаполь)

Наполі - Парі Сен-Жермен: Вівторок 06 листопада 2018

Наполі
до матчу
13
год
:
34
хв
Парі Сен-Жермен
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Теги
Наполі - Парі Сен-Жермен Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Наполі Наполі Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів
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