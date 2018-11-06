"Буффон – легенда", – Тухель запевнив, що Джанлуїджі зіграє проти Наполі

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів, що Джанлуїджі Буффон захищатиме ворота парижан у матчі проти Наполі.

"Наполі – сильна команда, яка дуже організовано грає в обороні. Нас чекає важке випробування. Щоб досягти результату, треба зіграти краще, ніж в минулому очному поєдинку.

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Буффон і Тьягу Сілва прилетіли разом з командою. Буффон дуже добре знає цей стадіон та атмосферу, яка там панує. Гадаю, він знову зіграє в Лізі чемпіонів завтра. Джанлуїджі заслужив право зіграти в такому матчі. Він – легенда. Кавані в складі, але не впевнені в тому, чи гратиме він завтра", – передає слова Тухеля прес-служба УЄФА.

Поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Наполі та ПСЖ відбудеться у вівторок, 6 листопада. Початок о 22:00.

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