Ніхто не очікував настільки легкої прогулянки "бланкос" на Олімпійському. Шахтар влаштував іменитому супернику справді королівський прийом, з усіма почестями. Забракло лише червоної доріжки для Вінісіуса, який ефектно позакривав роти власним хейтерам. Авторитетна Marca вшановує молодого бразильця красивою обкладинкою: "Витвір мистецтва". Він заслужив на порівняння з самим Роналдо.

Реал знищив Шахтар, забивши п'ять голів – фіаско менеджменту "гірників", проблема догматизму Де Дзербі і тактичний крах

"Після серії невдач Мадрид позбувся усіх сумнівів. Неймовірний гол Вінісіуса став окрасою київської "маніти". Команда Анчелотті повертає собі упевненість якраз перед Класіко. Символічно, що "бланкос" відродилися саме в Україні, адже на цій арені минулого року розпочалася криза переможного проекту Зізу. Мадрид перебігав Шахтар – терпляче й талановито. Дочекавшись помилки суперника, гості продемонстрували усю свою атакувальну міць. Карлетто не молився з вибором тріденте. Бензема, Віні та Родріго були на висоті. Останній невпинно закопує останні шанси розгубленого Азара.

Шахтар де Жанейро міг би зіграти дербі проти Ботафого або Флуміненсе. Маючи у своєму складі 8 бразильців, вони свідомо знижують темп гри, щоб загіпнотизувати суперника витонченою роботою з м'ячем. Тік, так, тік, так... А потім вони вбивають вас однією вертикальною передачею.

Мадрид задихається у таких матчах, тим паче, що підопічні Анчелотті не надто якісно пресингують. Проте, "бланкос" пристосувалися і провели хорошу гру. На перших хвилинах обидві команди діяли обережно, але після автоголу Кривцова гра розкрилася", – пише Marca. Вінісіус і Бензема отримали найвищі бали, натомість відразу 10 футболістів Шахтаря залишилися без оцінки (0).

Рупор мадридської преси відзначає один цікавий факт. Мовляв, Реал знайшов собі несподіваного союзника на Олімпійському. Усе дуже просто: автогол Кривцова проведений у "ворота Каріуса". Нагадаємо, що божевільна помилка німецького воротаря звела нанівець усі старання Ліверпуля у фіналі ЛЧ-2018. "Перший м'яч – з елементами чаклунства. "Бланкос" забивають у Києві особливі голи. Дві помилки Каріуса, фантастичний удар Бейла, а зараз – Кривцов. Дивна траєкторія спантеличила молодого кіпера Шахтаря. Той нещасний випадок після подачі Лукаса був ключовим, адже команда Де Дзербі непогано захищалася", – підкреслює журналіст Мігель Анхель Хара.

Схожа риторика простежується на сторінках видання AS. Фахівець з Реала – Аріц Габілондо – застерігає від недооцінки: "Вісім бразильців у старті, ще троє на лаві запасних, тренер, якому подобається "Тікі-така", Мадрид, що погано захищається... У Шахтаря було чимало підстав для оптимізму. Господарі сподівалися повторити фокус з минулого сезону, проте цього разу їх охолодили.

Команди, що живуть виключно натхненням – це великий успіх або хвороба. Якщо у них свій день – остерігайтеся; якщо вони не свіжі – розсипаються, наче пісочні тістечка. Ось чому Мадрид громить в Україні та, можливо, буде страждати на Бернабеу. Такий зараз Шахтар – без золотої середини.

План Де Дзербі непереконливо працював до фатальної зрізки Кривцова. Гірке розчарування центрбека стало передвісником бурі. Заклинання Бензема, яке обеззброїло Каріуса у фіналі Ліги чемпіонів, знову спрацювало. Кривцов помилився під тиском француза, ніби феї Олімпійського допомогли Мадриду. Шахтар розвалився так само, як і Ліверпуль. Бразильська самба перетворилася на ледачість, а крихти якості від Соломона або Тете зникли разом із замінами. Шахтар отримав цілий мішок голів. Будь-хто може забити їм п'ять, але й перемогти вони спроможні будь-кого".

Обкладинка AS – теж для мадридських бразильців: "Вінісіус нестримний". Опальний Томас Ронсеро присвятив кілька зворушливих рядків 21-річному форварду. "Віні – суперзірка. Минуть роки, і дітлахи попросять мене сісти в машину часу: "Пане Ронсеро, ви пам'ятаєте той марадоніанський гол в Україні?". Шахтар вийшов на поле з вісьмома бразильцями, Мадрид – з чотирма (Мілітао, Каземіро, Віні та Родріго). Це виглядало як "Шахтар Мінейро" проти "Реала Сан-Паулу". Але ні, це була Ліга чемпіонів, найкраща футбольна вітрина на клубному рівні. Саме тут розкривається хлопчина, який ганяв м'яча у порваних кедах на вулицях Сан-Гонсало, поблизу Ріо-де -Жанейро.

А ось каталонська преса застерігає Барсу перед недільним Ель Класіко. Гольова феєрія у Києві зовсім не подобається Mundo Deportivo. "Вінісіус здетонував Олімпійський дублем". Вже традиційно видання намагається трохи применшити заслуги "бланкос". Основний аргумент – нібито мадридський фарт в ЛЧ. "Реал відкрив рахунок завдяки сюрреалістичному автоголу Кривцова. Захисник Шахтаря намагався випередити Бензема, утім все пішло шкереберть – і незрозуміла парабола, і Трубін, який вийшов з воріт. Ба більше, VAR втрутився через можливий офсайд у француза. Дуже сумнівне положення – міліметри на користь Мадрида".

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