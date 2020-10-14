Голкіпер Уніона Лоріс Каріус, права на якого належать Ліверпулю, розповів про своє ставлення до помилки у фіналі Ліги чемпіонів 2018 року.

"Це було два роки тому. З того моменту я зіграв більше 60 матчів. Я в Уніоні, щоб показувати свої найкращі сторони.

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Звичайно, мене довго не було в Німеччині, але це не має ніякого значення. Це сталося давно. Єдині, хто хочуть про це говорити, – журналісти. Мені це вже набридло.

Клопп завжди був чесний і справедливий. Він завжди розповідав про ситуацію. У нас були хороші відносини, ніколи не було ніяких проблем. Його досягнення говорять самі за себе. Він найкращий тренер у світі на цей момент. Він порадив перейти в Уніон. Сказав, що це хороший крок, можливість проявити себе і показати, що я дійсно хороший воротар", – цитує Лоріса Каріуса Kicker.

Нагадаємо, у фіналі ЛЧ у 2018 році Лоріс Каріус, який захищав кольори Ліверпуля, пропустив прикрий гол від Реала – мадридці тоді перемогли з рахунком 3:1.

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