Шахтар без найменших шансів поступився Реалу в Лізі чемпіонів 2021/22. Нищівна реакція наших експертів – у традиційній підбірці "Футбол 24".

"Базікало": Де Дзербі дістається через Пятова і Степаненка після Реала

Для Роберто Де Дзербі це вже друга ганьба у своєму дебютному розіграші Ліги чемпіонів. Нічия з Інтером могла породити ілюзію, що поразка від Шерифа в стартовому турі була лише фатальним збігом обставин. Однак вчора Шахтар знову постав безвольним та безідейним. Саме це, а не підсумковий рахунок, найбільше обурює футбольних експертів.

Реал знищив Шахтар, забивши п'ять голів – фіаско менеджменту "гірників", проблема догматизму Де Дзербі і тактичний крах

Вадим Скічко, один з коментаторів матчу Шахтар – Реал на MEGOGO, виділив низку причин, які, на його думку, призвели до такого підсумку.

Журналіст Футбол 24 та Gazeta.ua Сергій Тищенко переконаний, що Роберто Де Дзербі – головний винуватець погрому, а Карло Анчелотті дав хороший урок своєму молодшому колезі.

Висновок експерта ТК Футбол Євгена Кузьменка лаконічний та категоричний.

Головред журналу "Футбол" Артем Франков здивований тактичним планом "гірників" та пригадав Роберто Де Дзербі слова про яйця. Вочевидь, ту заяву після матчу з Монако італійцю тепер будуть пригадувати після кожного нового фіаско Шахтаря.

Шеф-редактор Футбол24 Олег Бабій з ностальгією згадує Луїша Каштру, який торік двічі обіграв мадридців.

Наш скаут в Італії Алекс Великих переконує, що така поразка буде корисною для Роберто Де Дзербі як для молодого тренера, який ще не завершив своє становлення.

Шахтар – Реал – 0:5 – відео голів і огляд матчу

Схоже, колишній півзахисник збірної України Максим Калініченко зовсім не здивований...

Коментатор Setanta Sports Ukraine Ігор Бойко висловив претензії до наставника Шахтаря через його поведінку. Мовляв, Роберто Де Дзербі дозволяє собі робити багато гучних заяв, досі не підтвердивши справою свої амбіції.

Шахтар – Реал: післяматчева прес-конференція Роберто Де Дзербі – претензії до судді і самовіддачі підопічних

Блогер Олег Барков наводить цифри, які доводять неспроможність Шахтаря бодай щось протиставити Реалу.

Журналіст та редактор онлайнів "Футбол 24" Михайло Юхименко пригадав епатажний вірш Володимира Маяковського. Щоправда, трохи відредагував його.

Блогер Михайло Смоловой також перефразовує класиків. Щоправда, за основу він узяв культову фразу Жадсона про Динамо.

Для блогера YouTube-проекту Трендець Дмитра Поворознюка найкращим описом вчорашнього матчу стали емоції Роберто Де Дзербі.