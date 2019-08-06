Брюгге – Динамо: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги чемпионов 2019/20

Брюгге принимает киевское Динамо в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2019/20. Онлайн-трансляцию матча смотрите в этой новости на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Брюгге – Динамо стартовал в 21:30. Игру транслируют FootballHub и канал "2+2". Обе команды дебютируют в еврокубковом сезоне, а перед отчетным поединком выиграли по 2 матча своих чемпионатов, где в прошлом сезоне добыли серебро. Брюгге возглавляет первенство Бельгии благодаря разнице голов (9:1) после двух стартовых туров. Динамо идет на 2-м месте в УПЛ, выиграв оба львовских матча (5:0 по сумме). Киевляне также успели завоевать Суперкубок Украины-2019. Для обеих команд это первая личная встреча.

Брюгге – Динамо: анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов

В составе бельгийцев отмечаем арендованного игрока Шахтера и сборной Украины Эдуарда Соболя, который мгновенно отвоевал место в основе на левом фланге обороны. Кроме этого, Брюгге подписал знаменитого голкипера Ливерпуля и национальной команды Бельгии Симоне Миньоле. Ханс Ванакен опередил Малиновского, став лучшим игроком предыдущего внутреннего сезона – сейчас же 26-летний хавбек является лучшим бомбардиром Брюгге после 2-х туров (3 гола). Другое известное украинским болельщикам имя – экс-форвард Зари Деннис Бонавентуре.

Брюгге – Динамо: смотреть трансляцию матча онлайн

Брюгге: Миньоле – Мата, Митрович, Дели, Соболь – Вормер (к), Ванакен, Ритс – Бонавентуре, Окереке, Тау

Запасные: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Мехеле, Опенда

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Буяльский, Сидорчук (к) – Караваев, Гармаш, Вербич – Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, де Пена, Цыганков, Соль, Жерсон

Брюгге – Динамо: стартовые составы на матч квалификации Лиги чемпионов 2019/20