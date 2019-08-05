Брюгге – Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

Динамо на выезде сыграет с Брюгге в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2019/20. Где смотреть игру онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа на стадионе Ян Брейдель в Бельгии. Начало встречи – 21:30 по киевскому времени.

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Поединок Брюгге – Динамо онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "2+2", начиная с 21:25. "Футбол 24" также проведет текстовую онлайн-трансляцию дебютного для киевлян матча в Лиге чемпионов 2019/20.

Напомним, Динамо впервые в своей истории будет противостоять Брюгге – ранее команды не провели между собой ни одного матча. Киевляне уже вылетели в Бельгию, а Александр Хацкевич взял на поединок 22-х игроков, среди которых есть и новичок Жерсон Родригес.

Ответный матч Динамо – Брюгге состоится в Киеве 13 августа. Начало встречи запланировано на 20:30. Победитель этого противостояния в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сыграет против сильнейшего в паре Базель (Швейцария) – ЛАСК (Австрия).

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