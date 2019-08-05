Брюгге – Динамо: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Динамо на виїзді зіграє з Брюгге в рамках першого матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2019/20. Де дивитися гру онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня на стадіоні Ян Брейдел у Бельгії. Початок зустрічі – 21:30 за київським часом.

Брюгге – Динамо: прогноз на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Поєдинок Брюгге – Динамо онлайн у прямому ефірі можна дивитися на телеканалі "2+2", починаючи з 21:25. "Футбол 24" також проведе текстову онлайн-трансляцію дебютного для киян матчу у Лізі чемпіонів 2019/20.

Нагадаємо, Динамо вперше у своїй історії протистоятиме Брюгге – раніше команди не провели між собою жодного матчу. Кияни вже вилетіли в Бельгію, а Олександр Хацкевич взяв на поєдинок 22-х гравців, серед яких є і новачок Жерсон Родрігес.

Матч-відповідь Динамо – Брюгге відбудеться у Києві 13 серпня. Початок зустрічі запланований на 20:30. Переможець цього протистояння у раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє проти сильнішого в парі Базель (Швейцарія) – ЛАСК (Австрія).

"Ми знаємо лише Шевченка": як Брюгге готується до матчу з Динамо