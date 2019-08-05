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Брюгге – Динамо: киевляне провели тренировку на Ян Брейдель – Жерсон работал со всеми

5 августа 23:09 102 Читати українською
Брюгге – Динамо: киевляне провели тренировку на Ян Брейдель – Жерсон работал со всеми
Тренировка Динамо в Бельгии / ФК Динамо Киев

Киевское Динамо провело финальную тренировку перед матчем 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге. Новичок Жерсон Родригес занимался с командой.

 

Киевское Динамо испытало газон стадиона Ян Брейдель, который примет матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов против Брюгге.

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Вместе с командой занимался люксембургский новичок Жерсон Родригес, который перебрался в Киев из японского Джубило Ивата.

Сам поединок состоится 6 августа в 21:30. Последний раз Динамо играло против бельгийской команды еще в сезоне 2013/14. В групповом этапе Лиги Европы киевлянам противостоял Генк, в составе которого выступал нынешний форвард Брюгге Йелле Воссен.

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