Брюгге – Динамо: кияни провели тренування на Ян Брейдель – Жерсон працював з усіма

Київське Динамо провело фінальне тренування перед матчем 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге. Новачок Жерсон Родрігес займався з командою.

Київське Динамо випробувало газон стадіону Ян Брейдель, який прийме матч 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Брюгге.

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Разом з командою займався люксембурзький новачок Жерсон Родрігес, який перебрався до Києва з японського Джубіло Івата.

Сам поєдинок відбудеться 6 серпня о 21:30. Востаннє Динамо грало проти бельгійської команди ще в сезоні 2013/14. У груповому етапі Ліги Європи киянам протистояв Генк, у складі якого виступав нинішній форвард Брюгге Єлле Воссен.

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