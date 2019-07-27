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Брюгге – Динамо: захисник бельгійців може пропустити матч

19:23 32 Читать на русском
Брюгге – Динамо: захисник бельгійців може пропустити матч
Брендон Мехеле / Voetbal Primeur

Захисник Брюгге Брендон Мехеле ризикує пропустити матч 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

 

Віце-чемпіон Бельгії Брюгге може не дорахуватись свого основного захисника Брендона Мехеле у матчі з Динамо. Наставник команди Філіпп Клеман прокоментував пошкодження гравця.

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"Травма під контролем. Ми сподіваємося, що Брендон буде готовий грати в найближчі тижні", – цитує Клемана Niewsblad.

Перший матч 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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Брюгге - Динамо Брендон Мехеле Брендон Мехеле Динамо Динамо Брюгге Брюгге Ліга чемпіонів
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