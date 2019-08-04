Брюгге – Динамо: УЕФА назначил бригаду арбитров на матч Лиги чемпионов

Стала известна бригада арбитров, которая будет обслуживать первый матч 3 раунда квалификации Лиги чемпионов между Брюгге и киевским Динамо.

Киевское Динамо на своем официальном сайте сообщило, что первый матч против Брюгге обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Хавьером Эстрадой Фернандесом.

Видеообзор матча, в котором Соболь помог Брюгге уничтожить Сент–Трюйден перед игрой с Динамо, – 6:0

Помогать ему будут ассистенты Роберто Фернандес и Теодоро Маган. Четвертым арбитром будет работать Пабло Фуэртес. Делегат УЕФА – Энтони Блох из Англии. Наблюдатель арбитража – Дарко Чеферин из Словении.

Хавьер Фернандес работает на матчах Примеры с 2009 года, лицензию ФИФА имеет с 2011 года. В сезоне 2016/17 обслуживал матч раунда плей-офф Лиги Европы между донецким Шахтером и Истанбул Башакшехиром. Тогда дончане победили со счетом 2:1.

Матч Брюгге – Динамо состоится 6 августа в 21:30 по киевскому времени.

Львов – Динамо: Киев развивает новый почерк, неожиданная персона матча, ответ Брюгге, от которого веет удовольствием