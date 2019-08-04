Брюгге – Динамо: УЄФА призначив бригаду арбітрів на матч Ліги чемпіонів

Стала відома бригада арбітрів, яка обслуговуватиме перший матч 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Брюгге та київським Динамо.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті повідомило, що перший матч проти Брюгге обслужить бригада арбітрів з Іспанії на чолі з Хав'єром Естрадою Фернандесом.

Відеоогляд матчу, у якому Соболь допоміг Брюгге знищити Сент-Трюйден перед грою з Динамо, – 6:0

Допомагатимуть йому асистенти Роберто Фернандес та Теодоро Маган. Четвертим арбітром працюватиме Пабло Фуертес. Делегат УЄФА – Ентоні Блох з Англії. Спостерігач арбітражу – Дарко Чеферін зі Словенії.

Хав'єр Фернандес працює на матчах Прімери з 2009 року, ліцензію ФІФА має з 2011 року. У сезоні 2016/17 обслуговував матч раунду плей-офф Ліги Європи між донецьким Шахтарем та Істанбул Башакшехіром. Тоді донеччани перемогли з рахунком 2:1.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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