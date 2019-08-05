Брюгге – Динамо: передматчева прес-конференція Філіппа Клемана

Головний тренер Брюгге Філіпп Клеман поділився очікуваннями від матчу 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти Динамо.

"У нас є дуже гарне уявлення про Динамо. Сьогодні вранці у нас була ще одна командна зустріч, Едуард Соболь нам допомагав. Він погодився з тим, що все сказане мною про суперника було правильним. Я радий, що пройшов цей іспит.

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Ми подивилися багато матчів Динамо, розуміємо, що чекати від суперника. Збираємося демонструвати свою гру і не вноситимемо серйозних змін", – цитує Клемана офіційний сайт Брюгге.

Матч Брюгге – Динамо відбудеться 6 серпня о 21:30 за київським часом.

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