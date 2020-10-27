Боруссия М – Реал Мадрид: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:55 - Читати українською
Гладбахская Боруссия в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА Боруссия Мёнхенгладбах – Реал Мадрид начался в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция проходит на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Боруссия М:
Реал Мадрид:
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