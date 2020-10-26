Рамос может покинуть Реал – руководство "сливочных" не устраивают запросы легендарного капитана
Переговоры лидера мадридцев с боссами клуба пока не принесли желаемых результатов.
Защитник и капитан Реала Серхио Рамос уже зимой может покинуть мадридский клуб.
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Боссы "галактикос" предлагают 34-летнему защитнику однолетнее соглашение, в то время как испанец хочет получить контракт минимум на два года, сообщает издание AS. Ожидается, что в январе стороны вернутся к обсуждению нового соглашения. Если же им не удастся договориться, не исключено, что Рамос может покинуть Реал.
Напомним, защитник защищает цвета "сливочных" с 2005 года, а до этого выступал за Севилью, воспитанником которой и является. С Реалом Серхио успел завоевать 22 трофея, среди которых четыре Лиги чемпионов и пять титулов чемпиона Испании. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
К слову, в текущем сезоне Реал является соперником донецкого Шахтера в группе В Лиги чемпионов. В первом туре "горняки" на выезде неожиданно одолели мадридцев со счетом 3:2 – Рамос на поле не выходил.
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