Борусія М – Реал Мадрид: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:55 - Читать на русском
Ґладбаська Борусія в рамках 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА приймає мадридський Реал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА Борусія Менхенгладбах – Реал Мадрид розпочався о 22:00 за київським часом. Телетрансляція проходить на каналі "Футбол 2", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".
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Стартові склади
Борусія М:
Реал Мадрид:
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