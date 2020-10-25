Ель Класіко №245 в історії іспанського футболу завершилось тріумфом Мадрида, який мінімально вирвався вперед за кількістю перемог над принциповим суперником (97-96). Далі – п'ять коротких висновків за мотивами протистояння Барселона – Реал.

VAR – ганьба Іспанії

Знаєте, скільки було призначено аналогічних пенальті раніше? 6 у 815-ти поєдинках з системою відеоповторів. Тобто, треба мати дуже поганий день, аби нарватись на схожі неприємності. Ймовірність "одинадцятиметрового" Рамос-Лангле – настільки низька, що навіть метеорити падають частіше. Основна проблема іспанських рефері – відсутність єдиного критерію суддівства. Той же Бетіс справедливо обурювався після Класіко, мовляв, про яку ми говоримо послідовність, якщо очевидніше порушення під час нашого матчу проти Сосьєдада не розглядалось VAR.

Барселона – Реал – відео голів і огляд матчу

Неоднозначне рішення 38-річного рефері з Аліканте безумовно зіпсувало гру. На старті другого тайму Барса володіла суттєвою перевагою, але падіння Рамоса змінило геть усе. Ображена команда Кумана повністю зникла з радарів. Цікаво, що VAR показав боротьбу захисників з одного (!) ракурсу, ба більше, Мартінес Мунуера не бачив зародку скандального епізоду, коли Рамос двічі фолив на Лангле – спочатку зачепив ногою, а потім відверто штовхав руками. "Це с*чий скандал! Пішов ти на*уй, Мунуеро" – нічого особливого, просто коментар одного з керівників каталонського клубу Хав'єра Вілажоани у соціальній мережі Twitter. Мадридська Marca, лояльне до "бланкос" видання, також визнає, що валенсійський арбітр помилився.

Ось так виглядала картинка VAR

А це вже відео, яке надали телевізійники з Movistar і beIN SPORTS

Falta de Ramos a Lenglet justo antes del penalti .

Los del VAR no le pusieron estas imágenes al árbitro . Claro no interesaba pic.twitter.com/2ZovJYy8Ly — INFOFCBARCELONA (@IFCBoficial) October 25, 2020

Así

Así

Así gana M*drid pic.twitter.com/j7IvnrMtZJ — ᑳarçalεv (@Barsalev) October 24, 2020

I'm not gonna say it WASN'T a penalty. An experienced player like Ramos will make the most of a tug on his shirt. And this is the lenglet guy who some fans think is 'WORLD CLASS'. He isn't Barcelona level. pic.twitter.com/Jqbk6dw74Z — ABHI (@AbsFcb) October 25, 2020

Мессі не вирішує

На 25-й хвилині поєдинку аргентинський форвард продемонстрував два обличчя – генія і невдахи. Лео з брутальною легкістю обійшов Рамоса, але схибив у вирішальний момент, програвши дуель Куртуа. Колись він реалізовував схожі епізоди із заплющеними очима, зараз – бракує впевненості. Мессі продовжив свою провальну серію в Класіко до шести матчів без голів, а SofaScore називає його третім найгіршим гравцем "блаугранас" після Альби і Лангле – 6.4 бала. Жорстко, але більше справедливо, ніж ні.

Аргентинець грає спалахами, його не вистачає на довгу дистанцію. Так, Мессі фактично створив м'яч Ансу, розірвавши оборону Мадрида божественною передачею на Альбу, але після другого гола "бланкос" – капітан по-справжньому вмикався один-два рази, знову ходив пішки з низько опущеною головою. "Пального" вистачило десь на 45-50 хвилин. Проблема в тому, що Лео перестав бути гравцем, який вирішує долю великих матчів. Його величезна зарплата (50 мільйонів євро) зобов'язує робити більше, 2 м'ячі на старті сезону – це сором. Гірше було десь на світанку кар'єри.

"Лангле" можна було уникнути – це провина президента

Влітку Бартомеу залишив новий тренерський штаб без двох стратегічних підписань – "дев'ятки" і центрбека. Куман просив Депая й Гарсію, але переходи обох виявились місією неможливою для менеджменту каталонського гіганта. "Блаугранас" настільки захопились розвантаженням зарплатної відомості, що геть не продумали трансфери "на вхід". Не забуваймо, що Трінкау і Педрі – це зимові угоди, а П'яніч приїхав на умовах обміну з Юве. Таким чином, нідерландському фахівцеві довелось ліпити з того, що було під руками.

Лангле навряд чи зіграв би проти Реала у разі приходу Гарсії. Французький оборонець ніколи не відзначався якоюсь особливою надійністю, можливо, це найбільш вразлива ланка у захисті Барси, якщо озиратись назад – необов'язкові вилучення, кікси, втрата позицій та ще багато-багато необов'язкового "валідолу". Що б там не витворяв Мартінес Монуера, Лангле дав привід призначити пенальті. Клеман регулярно допомагає собі руками – вилучення проти Жирони або Бетіса не стали уроком. Черговий раунд перемовин з Сіті – питання часу, стверджує MD.

Рамос = Мадрид

Капітан форсував відновлення, вийшов з незначним болем в коліні, але все одно став MVP матчу. Неймовірно, але факт – Рамос реалізував 25-й пенальті поспіль. Він не промахується з вересня 2018-го (Севілья). Цілком можливо, що ми маємо справу з найсильнішим виконавцем "одинадцятиметрових" прямо зараз. Схожу ефективність демонструє лише Бруну Фернандеш з МЮ. "Я не знав, що Серхіо любить пробивати над воротами. Сподіваюсь, на інших планетах ніхто не постраждав", – кепкував Нойєр після того легендарного промаху в півфіналі ЛЧ-2013. Після цього все змінилось. Капітан Реала демонструє дивовижну влучність.

Рамос знову довів, що він – найцінніший гравець Мадрида після відходу Роналду, один з найкращих в історії королівського клубу. Повернення топової версії Варана – заслуга якраз 34-річного вожака, який вселяє впевненість у партнерів самою присутністю на полі. Символічно, що саме проти одвічного ворога Серхіо провів 100-й (!) м'яч у вершковій футболці. Він робить Реал кращим, а без нього – команда розвалюється під тиском резерву Шахтаря...

Зізу завжди повертається

Французький фахівець хвацько погасив чергову "пожежу", яка спалахнула в таборі мадридського клубу після двох поспіль поразок від далеко не найсильніших суперників – Кадіса і знекровленого втратами Шахтаря. Криза була очевидною, а тут ще й запальна іспанська преса підливає масла у вогонь "інсайдами" про нового тренера. Мовляв, Почеттіно і Рауль охоче приймуть виклик, якщо Мадрид зганьбиться в Класіко. Утім, все завершилось доволі прогнозовано. Зізу продовжив свою феноменальну серію на Камп Ноу (6 матчів без поразок у Ла Лізі) і позакривав роти критикам, які нині знищують Кумана і возносять француза.

Зідан, наче професійний еквілібрист, втримується на мотузці, яку спеціально розгойдують хейтери. Скільки б його не критикували, він завжди повертається. У 2016-му Реал поступився в дербі Атлетіко, фанати вигукували "Флорентіно, відставка", але сезон завершився перемогою в ЛЧ. Вже через рік "бланкос" видали серію з чотирьох нічиїх поспіль (Вільяреал, Лас-Пальмас, Ейбар, Борусія Дортмунд), вимогливі уболівальники розмахували білими хусточками, а Зізу знову відповів трофеями (ЛЧ і Ла Ліга). У майбутньому – історія повторювалась знову і знову. Флорентіно знайшов ідеального тренера для Реала і не помилився з його поверненням.

Барселона – Реал: Мадрид воскрес, неповноцінний повтор Шахтаря, Зідан висміює відставку, дух Роналду і шанс для Динамо