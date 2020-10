VAR – ганьба Іспанії

Знаєте, скільки було призначено аналогічних пенальті раніше? 6 у 815-ти поєдинках з системою відеоповторів. Тобто, треба мати дуже поганий день, аби нарватись на схожі неприємності. Ймовірність "одинадцятиметрового" Рамос-Лангле – настільки низька, що навіть метеорити падають частіше. Основна проблема іспанських рефері – відсутність єдиного критерію суддівства. Той же Бетіс справедливо обурювався після Класіко, мовляв, про яку ми говоримо послідовність, якщо очевидніше порушення під час нашого матчу проти Сосьєдада не розглядалось VAR.

Неоднозначне рішення 38-річного рефері з Аліканте безумовно зіпсувало гру. На старті другого тайму Барса володіла суттєвою перевагою, але падіння Рамоса змінило геть усе. Ображена команда Кумана повністю зникла з радарів. Цікаво, що VAR показав боротьбу захисників з одного (!) ракурсу, ба більше, Мартінес Мунуера не бачив зародку скандального епізоду, коли Рамос двічі фолив на Лангле – спочатку зачепив ногою, а потім відверто штовхав руками. "Це с*чий скандал! Пішов ти на*уй, Мунуеро" – нічого особливого, просто коментар одного з керівників каталонського клубу Хав'єра Вілажоани у соціальній мережі Twitter. Мадридська Marca, лояльне до "бланкос" видання, також визнає, що валенсійський арбітр помилився.

Ось так виглядала картинка VAR

А це вже відео, яке надали телевізійники з Movistar і beIN SPORTS

I'm not gonna say it WASN'T a penalty. An experienced player like Ramos will make the most of a tug on his shirt. And this is the lenglet guy who some fans think is 'WORLD CLASS'. He isn't Barcelona level. pic.twitter.com/Jqbk6dw74Z