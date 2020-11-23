УЕФА назначил на матч 4-го тура Лиги чемпионов бригаду арбитров из Турции во главе с хорошо известным Дюнейтом Чакыром. Помощниками арбитра будут Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. 4 арбитр – Халил Мелер. За VAR будут отвечать Абдулкадир Битиген и Мете Калкаван, сообщает пресс-служба УЕФА.

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"Горняки" во второй раз сыграют под наблюдением этого рефери – в прошлый раз Шахтер осенью 2014-го сыграл вничью с Порту также в рамках группового этапа ЛЧ. К слову, Чакыр работал на знаменитом матче Евро-2012 Украина – Швеция, в котором дубль Андрея Шевченко принес нашей сборной победу. Наибольшим успехом в карьере 43-летнего рефери можно считать финал Лиги чемпионов в 2015 году.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Боруссия М – Шахтер состоится в среду, 25 ноября. Стартовый свисток на Боруссия-парк прозвучит в 19:55.

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