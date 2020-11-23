УЄФА призначив на матч 4-го туру Ліги чемпіонів бригаду арбітрів із Туреччини на чолі з добре відомим Дюнейтом Чакиром. Помічниками арбітра будуть бахаттин Дуран та Тарік Енгюн. 4 арбітр – Халіл Мелер. За VAR відповідатимуть Абдулкадір Бітіген та Мете Калкаван, повідомляє прес-служба УЄФА.

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"Гірники" вдруге зіграють під наглядом цього рефері – попереднього разу Шахтар восени 2014-го зіграв унічию з Порту також в рамках групового етапу ЛЧ. До слова, Чакир працював на славнозвісному матчі Євро-2012 Україна – Швеція, у якому дубль Андрія Шевченка приніс нашій збірній перемогу. Найбільшим успіхом у кар'єрі 43-річного рефері можна вважати фінал Ліги чемпіонів у 2015 році.

Нагадаємо, матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів Борусія М – Шахтар відбудеться у середу, 25 листопада. Стартовий свисток на Борусія-парк прозвучить о 19:55.

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