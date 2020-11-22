Менхенгладбахская Боруссия подверглась серьезной потери перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Шахтера.

Защитник сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего не сможет сыграть против Шахтера, сообщает официальный сайт Боруссии М.

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Бенсебаини уже помещен на карантин после возвращения из расположения сборной Алжира, а другие игроки сдали отрицательные тесты на COVID-19 перед матчем с Аугсбургом.

К слову, защитник провел 10 матчей в составе Боруссии М в текущем сезоне, записав в свой актив 3 гола.

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