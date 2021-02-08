Боруссия М – Манчестер Сити: матч Лиги чемпионов официально перенесли в Будапешт
21:14 - Читати українською
Коронавирус вносит свои коррективы в планы УЕФА относительно проведения плей-офф Лиги чемпионов.
Первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов Боруссия М – Манчестер Сити состоится в Будапеште, сообщает официальный сайт "горожан".
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Германия ограничила авиасообщение с Великобританией из-за сложной ситуации с COVID-19 на Туманном Альбионе, поэтому было принято решение провести матч на нейтральной территории – столице Венгрии.
Напомним, поединок между Боруссией М и Сити запланирован на 24 февраля, ответный матч должен состояться 16 марта.
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