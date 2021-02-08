Атлетико – Челси: матч Лиги чемпионов состоится в Варшаве, – СМИ
20:05 - Читати українською
Атлетико не сможет принять лондонский клуб на своем домашнем стадионе в Мадриде.
Первый поединок между Атлетико и Челси в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в столице Польши, сообщает авторитетный журналист Танкреди Палмери в Twitter.
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Перенос поединка из Мадрида в Варшаву является вынужденным шагом, ведь между Испанией и Великобританией существуют жесткие ограничения на поездки из-за ситуации с коронавирусом.
Напомним, встреча между этими соперниками запланирована на 23 февраля, а ответный матч состоится 17 марта.
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