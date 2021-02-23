"У них есть много опытных игроков. Зоммер является исключительным кипером, который помогает в билд-апе. Далее – качество в центре. Они создают хорошие моменты, это солидная и качественная команда, и я очень уважаю немецкие команды, поскольку знаю, насколько они сильны.

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Все готовы играть, кроме Натана Аке. Мы должны сосредоточиться на своих действиях. Мы в Лиге чемпионов. Боруссия прекрасно выходит из обороны через короткий пас, у нее стремительный переход к атакам, а в нападении действуют очень быстрые футболисты. Немецкие команды всегда очень опасны.

В штрафной соперника оказывается много игроков Гладбаха. Ну и, конечно, полузащита: Флориан Нойхаус и Денис Закария или Кристоф Крамер прекрасно знают, что и как делать. Они могут менять тактическую схему, играть с четырьмя или пятью полузащитниками, но их идеи от этого не меняются. Я хорошо знаю, чего ожидать от Боруссии, и не думаю, что соперник сможет нас удивить", – цитирует испанца официальный сайт УЕФА.

К слову, матч Боруссия М – Манчестер Сити состоится в среду, 24 февраля. Начало поединка в 22:00.

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