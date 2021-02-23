"Вони мають багатьох досвідчених гравців. Зоммер є винятковим кіпером, який допомагає в білд-апі. Далі – якість у центрі. Вони створюють хороші моменти, це солідна та якісна команда, і я дуже поважаю німецькі команди, оскільки знаю, наскільки вони сильні.

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Усі готові грати, окрім Натана Аке. Ми повинні зосередитися на своїх діях. Ми в Лізі чемпіонів. Борусія чудово виходить із оборони через короткий пас, у неї стрімкий перехід до атак, а в нападі діють дуже швидкі футболісти. Німецькі команди завжди дуже небезпечні.

У штрафному суперника опиняється багато гравців Гладбаха. Ну і, звісно, півзахист: Флоріан Нойхаус і Деніс Закарія або Крістоф Крамер чудово знають, що і як робити. Вони можуть змінювати тактичну схему, грати з чотирма чи п'ятьма півзахисниками, але їхні ідеї від цього не змінюються. Я добре знаю, чого очікувати від Борусії, і не думаю, що суперник зможе нас здивувати", – цитує іспанця офіційний сайт УЄФА.

До слова, матч Борусія М – Манчестер Сіті відбудеться у середу, 24 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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