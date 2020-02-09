Боруссия Дортмунд потеряла еще одного лидера на матч против ПСЖ

Боруссия Дортмунд продолжает страдать от травм незадолго до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.

Очередной потерей "шмелей" стал хавбек Юлиан Брандт, информирует L'Equipe.

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Игрок сборной Германии повредил связки голеностопа в матче против Байера (3:4). Источник утверждает, что Брандт пропустит первый матч 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ (18 февраля), хотя официальный сайт Боруссии пока сообщил только о потере полузащитника на игру 22 тура Бундеслиги против Айнтрахта (14 февраля). Брандт является одним из ключевых игроков дортмундцев в текущем сезоне – 5 голов и 6 ассистов в 27 матчах.

Напомним, в первом противостоянии с ПСЖ команде Люсьена Фавра придется обходиться без еще одного лидера – капитан Марко Ройс вылетел на 4 недели.

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