Борусія Дортмунд втратила ще одного лідера на матч проти ПСЖ

Борусія Дортмунд продовжує страждати від травм незадовго до матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Черговою втратою "джмелів" став хавбек Юліан Брандт, інформує L'Equipe.

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Гравець збірної Німеччини пошкодив зв'язку гомілкостопа у матчі проти Байєра (3:4). Джерело стверджує, що Брандт пропустить перший матч 1/8 Ліги чемпіонів проти ПСЖ (18 лютого), хоча офіційний сайт Борусії наразі повідомив лише про втрату півзахисника на гру 22 туру Бундесліги проти Айнтрахта (14 лютого). Брандт є одним з ключових гравців дортмундців у поточному сезоні – 5 голів і 6 асистів у 27 матчах.

Нагадаємо, у першому протистоянні з ПСЖ команді Люсьєна Фавра доведеться обходитися без ще одного лідера – капітан Марко Ройс вилетів на 4 тижні.

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