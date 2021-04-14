Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити

14 апреля, 22:00. Дортмунд, BVB-Штадион

Главный арбитр: Карлос дель Серро (Испания)

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на платформе oll.tv и MEGOGO. Текстовый онлайн проведет "Футбол 24".

"Мы проведем тренировку, потом полетим в Германию, там сытно поужинаем. С нетерпением ждем начала матча. Конечно, ничего нам еще не гарантировано. В первом поединке нам удалось добиться хорошего результата. Постараемся показать хороший футбол и выиграть ответный матч", – заверил Пеп Гвардиола.

Счет после первого матча, который состоялся неделю назад, и действительно шаткий. Манчестер забил недостаточно, чтобы чувствовать себя уверенно перед визитом в Рейн-Вестфалию, к тому же – пропустил. Теперь Боруссии достаточно победить 1:0 – и она в полуфинале. Вариант абсолютно доступен, но вместе с тем и сложен, потому что представить себе Сити, который покидает поле без забитого мяча, крайне трудно. Поэтому Дортмунду для достижения цели нужно организовать больше, чем 1-2 мяча. Гости также будут атаковать, потому что играть на удержание незначительного гандикапа – крайне рискованно.

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Главная беда Боруссии – внезапная засуха в игре феноменального Эрлинга Холланда. Последний раз он забивал за свой клуб еще 20 марта (дубль в ничейном матче с Кельном). С тех пор – три поединка без голов. Не убедил Эрл и в матчах за сборную Норвегии на старте квалификации ЧМ-2022. Все очень просто: парню вскружили голову астрономическими торгами из топ-клубами. Там, где свои танцы вокруг контракта начинает Мино Райола, места для футбола нет. Только бизнес.

Несмотря на это, прошлого уик-энда "желто-черные" одержали красивую и очень важную выездную победу над крепким Штутгартом (3:2). Дебютными мячами в Бундеслиге отличились 17-летний полузащитник Джуд Беллингем и 19-летний вингер Ансгар Кнауфф. На кураже эти ребята могут принести много хлопот даже Ман Сити.

Без пяти минут чемпион Англии также провел особенный матч в минувшую субботу. "Голубые" уступили Лидсу (1:2), но это событие было интересным не только из-за итогового счета. Дело в том, что Гвардиола не был бы собой, если бы не решился на революционные эксперименты с составом. Александр Зинченко, канонически бегавший в Сити на левом фланге от обороны, на этот раз вышел в полузащите и выдал солидную игру. По ряду показателей украинец прямо-таки положительно впечатлил. Подробно его действия разобрал в своем материале Тарас Котив. Я же веду к тому, что Пеп может внести в свой тактический арсенал дополнительные опции. Учитывая это, предугадать сегодняшнюю роль Зины – не так уж и легко.

С другой стороны, мы знаем, чем все может закончиться, когда каталонского тактического фрика начинает "заносить". Очень показательным был прошлогодний вылет от Лиона в четвертьфинале. Поэтому главный соперник Гвардиолы – это сам Гвардиола. Важно не перехитрить самого себя. А момент для манчестерского гранда – ключевой. Это на внутренней арене от титулов начинает появляться оскомина. Зато в Лиге чемпионов Сити пока – не гранд. Сейчас они играют свой пятый четвертьфинал. Причем, проходили в 1/2 лишь однажды. Есть над чем работать.

Ориентировочные составы

Боруссия: Хиц – Менье, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Беллингем, Джан, Дауд – Кнауфф, Холланд, Ройс

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – де Брюйне, Родри, Гюндоган – Марез, Бернарду Силва, Фоден

Травмированные: Витсель, Загаду, Мукоко, Шмельцер, Санчо (все – Боруссия)

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Ман Сити у букмекеров – безоговорочный фаворит. И спорить с этим трудно. Боруссию ослабляют временный тренер (Терзич), переполненный лазарет, интриги вокруг Холланда и потребность бросить остатки сил на попадание в топ-четверку Бундеслиги. А вот Манчестер практически закрыл вопрос нового чемпионского титула, команда на ходу, в Лигу чемпионов вложит всю душу.

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