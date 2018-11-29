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Боруссия Д выполнила 930 точных передач в матче с Брюгге – это второй лучший результат в Лиге чемпионов за 15 лет

12:54 41 Читати українською
Боруссия Д выполнила 930 точных передач в матче с Брюгге – это второй лучший результат в Лиге чемпионов за 15 лет
Боруссия Д – Брюгге / твиттер Боруссии Д

Дортмундская Боруссия не смогла победить бельгийский Брюгге (0:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, но сумела установить интересное достижение.

"Шмели" в этом поединке сумели выполнить 930 точных передач, сообщает Opta Sports.

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Это второй результат в истории турнира за последние 15 лет, начиная с сезона 2003/04. Лучшим в этом компоненте является Манчестер Сити. "Горожанам" удалось в матче против швейцарского Базеля весной 2018 года сделать 979 точных передач.

Лига чемпионов5 турСигнал Идуна Парк (Дортмунд)

Боруссия Дортмунд - Брюгге: Среда 28 ноября 2018

Боруссия Дортмунд
Матч окончен
0 : 0
Брюгге
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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд - Брюгге
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