Шальке с Коноплянкой проиграл Порту, но вышел в 1/8 Лиги чемпионов, Наполи уверенно победил Црвену Звезду

Шальке с Коноплянкой проиграл Порту, но вышел в 1/8 Лиги чемпионов

Состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов. Порту и Наполи одержали победы над Шальке и Црвеной Звездой соответственно, Боруссия Д сыграла вничью с Брюгге.

Лига чемпионов, 5 тур, группа А.

Боруссия Д – Брюгге – 0:0

Наполи – Црвена Звезда – 3:1

Голы: Гамшик, 11 Мартинес, 33, 52 – Эль фард Бен 57

Порту – Шальке – 3:1

Голы: Милитао, 52, Корона, 55, Марега, 90+4 – Бенталеб, 88 (пен)

В матче группы А дортмундская Боруссия принимала Брюгге. Матч закончился безголевой ничьей, что позволило немцам обеспечить себе выход в 1/8 Лиги чемпионов. "Шмели" занимают 2 место с 10 очками, к первому Атлетико – 2 пункта. Брюгге направляется в Лигу Европы.

В группе С Наполи встречалось с Црвеной Звездой. После первого тайма счет был уже 2:0 в пользу итальянцев. Отличились Гамшик и Мертенс. Во втором тайме Мертенс оформил дубль и сделал счет разгромным, но сербы смогли забить "гол престижа".

После 5 тура в группе С лидирует Наполи с 9 очками, далее – ПСЖ с 8 пунктами, у Ливерпуля 6 баллов и третье место, а Црвена Звезда замыкает турнирную таблицу с 4 очками.

В группе D Порту и Шальке встретились в битве за первое место. Команда с Пиренеев вышла победителем, трижды забив команде Коноплянки во втором тайме, Шальке ответил точным ударом с пенальти в конце матча. Украинец вышел в стартовом составе "кобальтовых" и провел на поле весь матч.

В связи с этим, Порту однозначно выходит из группы с первого места, Шальке Коноплянки также обеспечило себе второе место группы D.