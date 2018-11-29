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Борусія Д виконала 930 точних передач у матчі з Брюгге – це другий найкращий результат у Лізі чемпіонів за 15 років

12:54 242 Читать на русском
Борусія Д виконала 930 точних передач у матчі з Брюгге – це другий найкращий результат у Лізі чемпіонів за 15 років
Борусія Д – Брюгге / твіттер Борусії Д

Дортмундська Борусія не змогла перемогти бельгійський Брюгге (0:0) у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, але зуміла встановити цікаве досягнення.

"Джмелі" в цьому поєдинку зуміли виконати 930 точних передач, повідомляє Opta Sports.

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Це другий результат в історії турніру за останні 15 років, починаючи із сезону 2003/04. Найкращим у цьому компоненті є Манчестер Сіті. "Містянам" вдалося в матчі проти швейцарського Базеля навесні 2018 року зробити 979 точних передач.

Ліга чемпіонів5 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Брюгге: Середа 28 листопада 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
0 : 0
Брюгге
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Теги
Ліга чемпіонів Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Борусія Дортмунд - Брюгге
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