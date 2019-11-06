Неймовірний камбек "джмелів" у відеоогляді матчу Борусія Д – Інтер – 3:2

Борусія Д вирвала перемогу в Інтера в 4 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд матчу Борусія Д – Інтер.

Борусія Д вирвала перемогу в Інтера в центральному поєдинку 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Початок для німців був невдалим: вже на 5 хвилині Лаутаро втік від Хуммельса, холоднокровно обіграв ще одного захисника та пробив над Буркі у ближній кут. А на перерву команди пішли за подвійної переваги міланців: після швидкої атаки Кандрева віддав на набігаючого Весіно і той пробив Буркі.

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Але в другому таймі дортмундці змінили ситуацію. Скоротив відставання Хакімі після розкішної багатоходівки, закотивши м'яч у дальній кут. За 13 хвилин Брандт класно розібрався із Хандановічем та з гострого кута зрівняв рахунок. Ну а героєм матчу став той таки Хакімі, який переграв Хандановіча після класного пасу Санчо.

Таким чином, Борусія набрала 7 очок та піднялась на 2 місце, поступаючись Барселоні 1 пунктом. Інтер з 4 заліковими балами лишився на 3 сходинці.

Борусія Д у видовищному матчі перемогла Інтер – "джмелі" влаштували камбек після двох пропущених голів у першому таймі