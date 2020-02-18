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Боруссия Д – ПСЖ: фанатов парижан 5 часов держали на границе с Германией

22:21 27 Читати українською
Боруссия Д – ПСЖ: фанатов парижан 5 часов держали на границе с Германией
Ультрас парижан / Le Parisien

Болельщики французского Пари Сен-Жермен перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов имели проблемы с немецкой полицией.

 

Фанаты ПСЖ были задержаны на французско-немецкой границе, сообщает Le Parisien.

Боруссия Д – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Болельщики, решившие ехать в Дортмунд в день матча, столкнулись с неожиданными проблемами. В частности, один из фанатов парижан пожаловался, что его с друзьями в течение 5 часов держали на границе в неприемлемых условиях, относясь как к собакам. Тем не менее, ультрас ПСЖ призвали друг друга не поддаваться на провокации, поскольку клубу может грозить дисквалификация за системные проблемы с поведением фанатов.

Отметим, что на Сигнал Идуна Парк парижан поддерживают 3330 болельщиков.

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Теги
Лига чемпионов Боруссия Дортмунд - ПСЖ футбольные хулиганы ПСЖ ПСЖ ультрас футбольные фанаты
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