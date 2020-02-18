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Борусія Д – ПСЖ: фанатів парижан 5 годин тримали на кордоні з Німеччиною

22:21 104 Читать на русском
Борусія Д – ПСЖ: фанатів парижан 5 годин тримали на кордоні з Німеччиною
Ультрас парижан / Le Parisien

Уболівальники французького Парі Сен-Жермен перед першим матчем 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мали проблеми з німецькою поліцією.

 

Фанати ПСЖ були затримані на французько-німецькому кордоні, повідомляє Le Parisien.

Борусія Д – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Уболівальники, які вирішили їхати в Дортмунд в день матчу, зіткнулися з несподіваними проблемами. Зокрема, один із фанатів парижан поскаржився, що його з друзями тримали впродовж 5 годин на кордоні в неприйнятних умовах, ставлячись наче до собак. Тим не менше, ультрас ПСЖ закликали один одного не піддаватися на провокації, оскільки клубу може загрожувати дискваліфікація за системні проблеми з поведінкою фанатів.

Відзначимо, що на Сігнал Ідуна Парк парижан підтримують 3330 вболівальників.

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Теги
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