Боруссия Д – Манчестер Сити: онлайн-трансляция ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов – Зинченко в бою
Во втором четвертьфинале Лиги чемпионов дортмундская Боруссия примет английский Манчестер Сити. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.
Матч Боруссия Д – Манчестер Сити начнется в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1", а "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити: анонс матча 1/4 финала Лиги чемпионов
Стартовые составы команд:
Боруссия Д: Хиц – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро – Беллингем, Джан, Дауд – Кнауфф, Холанд, Ройс
Запасные: Бурки, Дрляца, Т. Азар, Шульц, Брандт, Рейньер, Менье, Пищек, Тиггес, Пасслак, Рейна, Раски
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Диаш, Стоунз, Зинченко – Б. Силва, Родри, Гюндоган – Марез, де Брюйне, Фоден
Запасные: Стеффен, Траффорд, Аке, Стерлинг, Жезус, Ляпорт, Ферран, Б. Менди, Фернандиньо, Канселу, Э. Гарсия
Унікальна обіцянка: Холанд погрожує і сприяє Зінченку – трансфер на 400 мільйонів, який розриває ЛЧ