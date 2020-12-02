Дортмундская Боруссия соревнуется с Лацио в Лиге чемпионов без своего главного таланта Эрлинга Холланд. 20-летний норвежец получил травму на предматчевой тренировке, сообщает Bild.de.

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Врачи диагностировали у Эрлинга разрыв мышцы, форвард должен восстановиться к следующей игре ЛЧ против Зенита.

Перед поединком с Лацио "шмели" возглавляют группу F, имея в активе 9 очков после 4-х туров группового этапа. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Холланд провел 8 матчей, в которых отметился 8-ю голами и двумя ассистами.

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