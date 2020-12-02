Дортмундська Борусія змагається з Лаціо у Лізі чемпіонів без свого головного таланта Ерлінга Холанда. 20-річний норвежець травмувався на передматчевому тренуванні, повідомляє Bild.de.

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Лікарі діагностували у Ерлінга розрив м'яза, форвард повинен відновитись до наступної гри ЛЧ проти Зеніта.

Перед двобоєм з Лаціо "джмелі" очолюють групу F, маючи в активі 9 очок після 4-х турів групового етапу. У нинішньому розіграші Бундесліги Холанд провів 8 матчів, в яких відзначився 8-ма голами та двома асистами.

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