Дебютне потрапляння київського Динамо у групу Ліги чемпіонів виявилося яскравим та знаковим з огляду на ряд подій. Жереб подарував вболівальникам непримиренне протистояння зі Спартаком, а також особливі битви ПСЖ та Баварії, нинішніх опонентів по 1/8 фіналу ЛЧ.

"Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR згадує 1994-й рік та акцентує увагу на міжусобицях парижан і мюнхенців за безпосередньої участі хлопців Йожефа Сабо.

Жеребкування єдиного кваліфікаційного раунду виявилося максимально сприятливим для Динамо. Чемпіону України випав шведський Сількеборг, який мав найменший рейтинг серед усіх потенційних суперників. Тотальна перевага у гостьовому матчі не відобразилася у рахунку – 0:0. Та через два тижні, у День Незалежності України, "біло-сині" таки взяли своє – 3:1

Ліга чемпіонів сезону 1994/1995 запам’яталася кількома нововведеннями. Одне із найбільш суттєвих – збільшення кількості учасників групового етапу з 8 до 16. У групу, куди прорвалося Динамо, напряму потрапили Баварія та Спартак. Ще одна команда, ПСЖ, також здолала кваліфікацію. Парижани не мали особливих проблем з угорським Вацом (3:0 та 2:1).

Перший тур групового етапу забезпечив два вогняні протистояння: до Києва приїхав Спартак, а ПСЖ та Баварія з’ясовували стосунки на "Парк де Пренс".

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Сценарій київського матчу усім добре відомий. На перерву Динамо вирушало у шоковому стані – 0:2. Проте у другому таймі Спартак опинився на колінах. Дубль Віктора Леоненка та переможний м’яч юного Сергія Реброва на 86-й хвилині перевернули усе з ніг на голову.

Перед грою зі Спартаком нас не треба було накачувати, – згадував уродженець Криму та захисник Динамо Сергій Леженцев. – Коли ми під'їжджали до стадіону, то вже розуміли, що за нас вболіває вся Україна. На дорозі стояли колони автобусів з усієї країни – я тільки й встигав розглядати номерні знаки. А коли вийшли на розминку! Стоїш на відстані трьох метрів від партнера, але не чуєш, що він тобі каже.

Камбек Динамо Леженцев пояснював великим впливом Йожефа Сабо на роздягальню. "Може, хтось подумає, що він кричав чи розбивав стакани… Але такого не було. Тренер бачить, що ми переживаємо. В голові тільки одна думка: "Все, нам кінець, хана". Йожеф Йожефович зайшов і каже: "Ну що, хлопці? Поєдинок ми вже й так програли. Виходьте і догравайте другий тайм". Цей психологічний прийом дав результат. Ми заспокоїлися. Він випив чаю, поміряв кроками роздягальню, вказав на кілька тактичних моментів. Ось і все".

Значимість тієї перемоги усвідомити легше, якщо взяти до уваги ще одну фразу Леженцева.

Про що думав, коли ми забивали тричі? Відчув, що саме у ту мить я – найщасливіша людина у цілому світі і на планеті.

У Франції драматизму та пристрасті було набагато менше. Господарі забили по м’ячу наприкінці кожного з таймів зусиллями Джорджа Веа та Даніеля Браво і перемогли 2:0.

У другому турі ПСЖ знову взяв максимум – цього разу на виїзді здолав Спартак 2:1. То була єдина гра групового етапу, у якій не забивав Веа. У тому розіграші ліберієць із 7 голами стане найкращим бомбардиром турніру, а у 1995-му взагалі отримає "Золотий м’яч" від France Football. Таким чином, нападник ПСЖ стане першим не європейським володарем нагороди.

Після перемоги над Спартаком динамівці зустрілися з Баварією. Проте ранній гол Мехмета Шолля та вилучення Сергія Мізіна на 32-й хвилині позбавили гостей будь-яких шансів. Перше коло Динамо завершило ще однією образливою поразкою. ПСЖ у Києві вирвав перемогу на 75-й хвилині завдяки голу Веа. До цього команди здійснили обмін уколами у першому таймі – на влучний удар Венсана Герена з пенальті відповів Леоненко. Натомість Баварія розписала нічию зі Спартаком (1:1).

Четвертий тур став повторенням попереднього. Баварія знову не перемогла Спартак – 2:2 (і знову відігрувалася двічі по ходу поєдинку), а Динамо засмутив Веа – 1:0.

У передостанній ігровий день кияни поступилися у гостьовому матчі Спартаку (0:1), а ПСЖ з таким же рахунком обіграв Баварію. Хто забив? Звичайно, Джордж Веа. Такі результати дозволили зберегти інтригу перед останнім туром, який мав визначити напарника для ПСЖ у чвертьфіналі: Баварія чи Спартак.

У вирішальних двобоях обидва претенденти пропустили першими. Українцю Дмитру Тяпушкіну забив Веа (ліберієць тоді оформив дубль), а у Києві відзначився майбутній партнер Джорджа по Мілану – Андрій Шевченко. Carpe diem – то був перший гол Шеви у Лізі чемпіонів.

Проте невдовзі "біло-сині" пропустили від мюнхенців чотири м’ячі, а французи з аналогічним рахунком розгромили росіян – 4:1.

Синхронність ПСЖ та Баварія проявили і в 1/4 фіналу, разом прорвавшись до півфіналу. З тією лише різницею, що хлопці Джованні Трапаттоні з величезними проблемами завдяки виїзним голам пройшли шведський Гетеборг (0:0 та 2:2), а підопічні Луїса Фернандеса закамбечили з Барселоною (1:1 та 2:1). По ходу обидвох матчів каталонці вигравали.

Суперники Динамо по групі боротьбу за трофей припинили за крок до фіналу. Мілан знайшов протидію Веа (ліберієць не забив), а невдовзі оголосив про переїзд Джорджа в Італію. Гол Звоніміра Бобана на 90-й хвилині приніс Мілану перемогу у Парижі, а на "Сан-Сіро" дублем відзначився Деян Савічевіч.

Баварія у першій зустрічі розписала нулі з Аяксом, утім через два тижні команди видали феєрію в Амстердамі – 5:2 на користь господарів.

У фіналі фантастичній команді Луї ван Гала вистачило одного м'яча. Пізній гол 18-річного Патріка Клюйверта на 85-й хвилині приніс Аяксу драматичну перемогу над Міланом та титул найсильнішої команди Європи.