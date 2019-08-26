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Бондарь назвал команду, с которой хотел бы сыграть в Лиге чемпионов

11:51 49 Читати українською
Бондарь назвал команду, с которой хотел бы сыграть в Лиге чемпионов
Валерий Бондарь / Шахтер

Юный защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал матч против Мариуполя и рассказал о желании сыграть с Челси в Лиге чемпионов.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
83’ Маркос Антонио
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуниор Мораес
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антонио

"Мандража никакого с такими партнерами не было, ребята поддержали. Мы ожидали более тяжелой игры. Мы забили, и дальше для нас все складывалось хорошо.

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Вакула заставил понервничать немного в конце, создали ему свободные зоны. Но в целом все у нас получилось.

С кем бы хотелось сыграть в Лиге чемпионов? С Челси", – сказал Бондарь в комментарии Footboom. Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 29 августа.

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Теги
Шахтер - Мариуполь Шахтер Шахтер Челси Челси Лига чемпионов Валерий Бондарь Валерий Бондарь
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