Бондарь назвал команду, с которой хотел бы сыграть в Лиге чемпионов

Юный защитник Шахтера Валерий Бондарь прокомментировал матч против Мариуполя и рассказал о желании сыграть с Челси в Лиге чемпионов.

"Мандража никакого с такими партнерами не было, ребята поддержали. Мы ожидали более тяжелой игры. Мы забили, и дальше для нас все складывалось хорошо.

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Вакула заставил понервничать немного в конце, создали ему свободные зоны. Но в целом все у нас получилось.

С кем бы хотелось сыграть в Лиге чемпионов? С Челси", – сказал Бондарь в комментарии Footboom. Напомним, жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится в четверг, 29 августа.

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