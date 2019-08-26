Бондар назвав команду, з якою хотів би зіграти у Лізі чемпіонів

Юний захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував матч проти Маріуполя і розповів про бажання зіграти з Челсі у Лізі чемпіонів.

"Мандражу ніякого з такими партнерами не було, хлопці підтримали. Ми очікували більш важкої гри. Ми забили, і далі для нас все складалося добре.

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Вакула змусив понервувати трохи в кінці, створили йому вільні зони. Але в цілому все у нас вийшло.

З ким би хотілося зіграти в Лізі чемпіонів? З Челсі", – сказав Бондар в коментарі Footboom. Нагадаємо, жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 29 серпня.

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