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Бондар назвав команду, з якою хотів би зіграти у Лізі чемпіонів

11:51 386 Читать на русском
Бондар назвав команду, з якою хотів би зіграти у Лізі чемпіонів
Валерій Бондар / Шахтар

Юний захисник Шахтаря Валерій Бондар прокоментував матч проти Маріуполя і розповів про бажання зіграти з Челсі у Лізі чемпіонів.

8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
83’ Маркос Антоніо
 
Владислав Вакула 78’
8’ Тете
11’ Тете
15’ Жуніор Мораєс
62’ Тайсон
78’ Владислав Вакула
83’ Маркос Антоніо

"Мандражу ніякого з такими партнерами не було, хлопці підтримали. Ми очікували більш важкої гри. Ми забили, і далі для нас все складалося добре.

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Вакула змусив понервувати трохи в кінці, створили йому вільні зони. Але в цілому все у нас вийшло.

З ким би хотілося зіграти в Лізі чемпіонів? З Челсі", – сказав Бондар в коментарі Footboom. Нагадаємо, жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться у четвер, 29 серпня.

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Теги
Шахтар Шахтар Шахтар - Маріуполь Челсі Челсі Ліга чемпіонів Валерій Бондар Валерій Бондар
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