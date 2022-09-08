Команды имели достаточно моментов в течение основного времени, но забить не удавалось. На 81-й минуте Порту остался в меньшинстве, когда Тареми сам зацепился за ногу Витселя – справедливая вторая желтая за наглую симуляцию.

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Арбитр добавил 9 минут, но переиграть пришлось 11. "Зажег" процесс защитник Атлетико Эрмосо, открывший счет, а затем курьезно сыгравший рукой в собственной штрафной. Урибе реализовал пенальти. Впрочем, последнее слово все же было за испанцами. На 100:21 "суперджокер" Гризманн замкнул дальнюю штангу и побежал праздновать с трибунами – 2:1.