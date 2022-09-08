Команди мали достатньо моментів упродовж основного часу, але забити не вдававлося. На 81-й хвилині Порту залишився у меншості, коли Таремі сам зачепився за ногу Вітселя – справедлива друга жовта за нахабну симуляцію.

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Арбітр додав 9 хвилин, але переграти довелося аж 11. "Запалив" процес захисник Атлетіко Ермосо, який відкрив рахунок, а потім курйозно зіграв рукою у власному карному майданчику. Урібе реалізував пенальті. Втім, останнє слово все ж було за іспанцями. На 100:21 "суперджокер" Грізманн замкнув дальню стійку і побіг святкувати з трибунами – 2:1.