Наставник Ливерпуля Юрген Клопп не сомневается в возможностях Роберто Фирмино, хотя Диогу Жота прекрасно вписался в команду на позиции форварда.

"Для Аталанты я выбрал Жоту, потому что его навыки больше подходили для этого соперника. Порой, когда кто-то сияет, то люди сразу забывают о другом игроке, который до этого провел 500 матчей подряд.

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Без Фирмино мы бы даже не попали в Лигу чемпионов. Он в нашей команде, и если фанатов Ливерпуля спросить, что делает нас особенными, то многие ответят – Бобби Фирмино. Диогу сыграл прекрасно, но это ничего не значит, и у меня остается головная боль по этой позиции", – цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, Жота оформил хет-трик в матче против Аталанты (5:0), а Фирмино заменил португальца на 65 минуте и не успел отличиться результативными действиями.

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