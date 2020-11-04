Наставник Ліверпуля Юрген Клопп не сумнівається у можливостях Роберто Фірміно, хоча Діогу Жота чудово вписався у команду на позиції форварда.

"Для Аталанти я обрав Жоту, бо його навички більше підходили для цього суперника. Часом, коли хтось сяє, то люди відразу забувають про іншого гравця, який до цього провів 500 матчів поспіль.

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Без Фірміно ми б навіть не потрапили в Лігу чемпіонів. Він у нашій команді, і якщо фанатів Ліверпуля запитати, що робить нас особливими, то багато хто відповість – Боббі Фірміно. Діогу зіграв чудово, але це нічого не означає, і в мене залишається головний біль щодо цієї позиції", – цитує Клоппа Liverpool Echo.

Нагадаємо, Жота оформив хет-трик у матчі проти Аталанти (5:0), а Фірміно замінив португальця на 65 хвилині і не встиг відзначитися результативними діями.

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