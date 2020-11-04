Жота двумя красивыми мячами добыл для Ливерпуля комфортное преимущество еще до перерыва. Во втором тайме положение Аталанты стало еще хуже.

Аталанта в стиле Шахтера опозорилась против Ливерпуля: Малиновский вышел спасать, но было поздно

Мане и Салах за две минуты довели счет до унизительного, но главным героем все же остался Жота. Португалец вывалился на пустые ворота и оформил хет-трик. 0:5 – болезненное поражение Малиновского и компании в родных стенах.