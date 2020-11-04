Аталанта – Ливерпуль – 0:5 – видео голов и обзор матча
07:30 - Читати українською
Аталанта разгромно уступила Ливерпулю в 3 туре группового этапа Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Ливерпуль.
завершено
Диогу Жота 16’
Диогу Жота 33’
Мохамед Салах 47’
Садио Мане 49’
Диогу Жота 54’
16’ Диогу Жота
33’ Диогу Жота
47’ Мохамед Салах
49’ Садио Мане
54’ Диогу Жота
Жота двумя красивыми мячами добыл для Ливерпуля комфортное преимущество еще до перерыва. Во втором тайме положение Аталанты стало еще хуже.
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Мане и Салах за две минуты довели счет до унизительного, но главным героем все же остался Жота. Португалец вывалился на пустые ворота и оформил хет-трик. 0:5 – болезненное поражение Малиновского и компании в родных стенах.
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