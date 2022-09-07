Травма Карима Бензема оказалась не столь серьезной, какой могла бы быть. Но в ближайших матчах Карло Анчелотти вынужден обойтись без своего лучшего бомбардира.

Нападающий "сливочных" не доиграл даже первый тайм поединка 1-го тура ЛЧ против Селтика. Карим Бензема получил повреждение и был заменен, а сегодня 34-летний француз получил первые результаты обследования.

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Они принесли не самые плохие новости для Реала. Бензема диагностировали повреждение полусухожильной мышцы колена и перегрузку квадрицепса правого бедра, сообщает официальный сайт Реала.

Срок восстановления Карима клуб не указывает. Однако, по информации Marca, форвард точно не сыграет с Мальоркой, РБ Лейпциг во втором туре ЛЧ, в мадридском дерби против Атлетико, а также пропустит сентябрьские матчи сборной Франции с Австрией и Данией.

Фаворит на получение "Золотого мяча" должен восстановиться как раз до поединков Лиги чемпионов против Шахтера (5 и 11 октября). Если все пойдет по плану, то ориентировочный срок возвращения Бензема – 2 октября. В этот день подопечные Карло Анчелотти сыграют против Осасуны. Хотя не исключено, что для полноценного восстановления нападающему потребуется немного больше времени, поэтому его участие как минимум в первом матче с "горняками" пока под вопросом.

В сезоне 2022/23 Карим Бензема сыграл 6 матчей, забил 4 гола и однажды ассистировал партнеру.

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