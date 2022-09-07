Травма Каріма Бензема виявилася не такою серйозною, якою могла б бути. Але у найближчих матчах Карло Анчелотті змушений обійтися без свого найкращого бомбардира.

Нападник "вершкових" не дограв навіть перший тайм поєдинку 1-го туру ЛЧ проти Селтіка. Карім Бензема отримав ушкодження і був замінений, а сьогодні 34-річний француз отримав перші результати обстеження.

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Вони принесли не найгірші новини для Реала. Бензема діагностували пошкодження напівсухожилкового м'яза коліна та перевантаження квадріцепса правого стегна, повідомляє офіційний сайт Реала.

Термін відновлення Каріма клуб не вказує. Однак, за інформацією Marca, форвард точно не зіграє з Мальоркою, РБ Лейпциг у другому турі ЛЧ, у мадридському дербі проти Атлетіко, а також пропустить вересневі матчі збірної Франції з Австрією і Данією.

Фаворит на отримання "Золотого м'яча" повинен відновитися якраз до поєдинків Ліги чемпіонів проти Шахтаря (5 і 11 жовтня). Якщо все піде за планом, то орієнтовний термін повернення Бензема – 2 жовтня. У цей день підопічні Карло Анчелотті зіграють проти Осасуни. Хоча не виключено, що для повноцінного відновлення нападнику знадобиться трохи більше часу, тому його участь як мінімум у першому матчі з "гірниками" поки під питанням.

У сезоні 2022/23 Карім Бензема зіграв 6 матчів, забив 4 голи і одного разу асистував партнеру.

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