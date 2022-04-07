Форвард Реала Карим Бензема стал не только главным героем мадридцев в матче с Челси (3:1), но и всей игровой неделе.

34-летний француз признан лучшим игроком первых четвертьфиналов самого престижного евротурнира, сообщает пресс-служба соревнований. Он оформил хет-трик в матче с Челси.

Бензема достиг исторической отметки в Лиге чемпионов – такое удавалось только трем монстрам мирового футбола

Также Карим стал автором самого красивого гола недели. Болельщики особо отметили первое взятие ворот Челси после подачи Винисиуса Жуниора.

Всего в активе Бензема в текущем сезоне Лиги чемпионов уже 11 забитых мячей, нападающий Реала идет третьим (после Левандовски и Алле) в списке бомбардиров.