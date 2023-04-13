Для нападающего Реала Карима Бензема домашний поединок 1/4 финала ЛЧ против Челси (2:0) стал юбилейным.

Бензема, выступающий за Реал с 2009 года, сыграл свой 130-й поединок Лиги чемпионов в футболке мадридского клуба. Он обошел Серхио Рамоса (129) и сравнялся с Раулем, в активе которого тоже 130 матчей за Реал в ЛЧ.

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Впереди только Икер Касильяс, являющийся рекордсменом "сливочных" по количеству поединков в самом престижном евротурнире. Легендарный испанец остановился на отметке в 150 матчах в Лиге чемпионов, сообщает Opta.

Именно 35-летний Бензема забил первый и победный гол, а Реал обыграл Челси и сделал весомую заявку на выход в полуфинал. Ответный матч на Стемфорд Бридж запланирован на 18 апреля.