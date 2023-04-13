Для нападника Реала Каріма Бензема домашній поєдинок 1/4 фіналу ЛЧ проти Челсі (2:0) став ювілейним.

Бензема, який виступає за Реал з 2009 року, зіграв свій 130-й поєдинок Ліги чемпіонів у футболці мадридського клубу. Він обійшов Серхіо Рамоса (129) і зрівнявся з Раулем, в активі якого теж 130 матчів за Реал в ЛЧ.

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Попереду лише Ікер Касільяс, який є рекордсменом "вершкових" за кількістю поєдинків у найпрестижішому євротурнірі. Легендарний іспанець зупинився на позначці у 150 матчів в Лізі чемпіонів, інформує Opta.

Саме 35-річний Бензема забив перший і переможний гол, а Реал обіграв Челсі та зробив вагому заявку на вихід у півфінал. Матч-відповідь на Стемфорд Брідж запланований на 18 квітня.